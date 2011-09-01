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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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محافظ شمال سيناء ينفى وصول معدات لتدمير الأنفاق

  • 16:18 - 01 سبتمبر 2011
تقارير
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محافظ شمال سيناء ينفى وصول معدات لتدمير الأنفاق على الحدود مع غزة

فلسطين اليوم: العريش

نفى اللواء عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء اليوم الخميس، صحة ما تردد عن وصول معدات حفر إلى الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وقال مبروك إنه وصل إلى المحافظة عدد 2 لودر خاصين بأحد المقاولين ومحملين فوق كاسحة، ولا علاقة لهما بخطط مصرية لتدمير الأنفاق على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وأضاف أن القضاء على الأنفاق لا يمكن أن يتم بمثل هذه الطريقة نظرا لطبيعة المنطقة الهشة، مؤكدا أنه لا توجد أي معدات على الحدود الآن يمكنها إحداث اهتزازات، كما أن العمل في الجدار الفولاذي متوقف قبل ثورة 25 يناير، ولا توجد أي خطط فب الفترة الحالية لاستكمال بنائه مرة أخرى.

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