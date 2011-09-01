النائب نجاة أبو بكر تقرر فضح فساد وزيرة في حكومة فياض

فلسطين اليوم: غزة

أفاد مصدر مطلع ومقرب من النائبة في المجلس التشريعي الفلسطيني نجاة أبو بكر بأن النائبة قد وجهت أواخر شهر رمضان المنصرم تحذيرا لمجلس الوزراء الفلسطيني في رام الله وهيئة مكافحة الفساد بخصوص ما أثارته سابقا حول الفساد في وزارة الشؤون الاجتماعية وما يطال الوزيرة ماجدة المصري من اتهامات. حيث تصر "أبو بكر" على فتح لجان التحقيق في الادعاءات التي ساقتها على "المصري" خصوصاً وأن القضية تم تجاهلها.

وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن النائب أبو بكر أمهلت الجهات المعنية مدة أسبوع تبدأ منذ انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك وإلا ستقوم بكشف ما لديها من إثباتات وتفاصيل وأرقام لوسائل الإعلام