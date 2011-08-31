مستوطنون يقتلعون عشرات غراس الزيتون في وادي قانا

فلسطين اليوم-سلفيت

اقتلع مستوطنون، اليوم الأربعاء، 32 غرسة زيتون في وادي قانا شمال غرب ديراستيا بمحافظة سلفيت.

وقال رئيس بلدية ديراستيا نظمي سلمان، إن غراس الزيتون تعود ملكيتها للمواطن عبد الكريم أحمد منصور (60 عاما)، وتقع في منطقة الكف الوسطى القريبة من عين البصة.

وأضاف سلمان أن هذه المنطقة قريبة من مستوطنة 'ياكير'، وكانت تعرضت لعدة اعتداءات مماثلة من قبل المستوطنين خلال الأشهر الماضية، مشيرا إلى أن هذه الاعتداء يأتي في سياق سياسة الاحتلال لتهويد وادي قانا المحاط بعدة مستوطنات.

وقال إن المستوطنين أقدموا على فعلتهم في ثاني أيام عيد الفطر السعيد، مستغلين غياب المزارعين عن أراضيهم.