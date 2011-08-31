رئيس أركان الاحتلال يهدد فصائل المقاومة بغزة بضربة مؤلمة

رئيس أركان الاحتلال:"على فصائل المقاومة بغزة الإدراك انها ستكون عرضة لضربة مؤلمة

فلسطين اليوم-غزة

قال رئيس الاركان الجنرال بني غانتس إنه يتعين على حماس وسائر منظمات المقاومة أن تدرك تماماً أنها ستتعرض لضربة مؤلمة إذا سولت لها نفسها المساس بأمن الاحتلال على حد زعمه.

ونصح الجنرال غانتس المقاومة بعدم اختبار مدى قوة إسرائيل, وأضاف" إن الاعتداءات الصاروخية الفلسطينية المتكررة المنطلقة من قطاع غزة والاعتداء بالدهس في تل أبيب والاعتداء الإرهابي عند الحدود الجنوبية تثبت مرة أخرى انه يجب على "إسرائيل" عدم الاكتفاء بصيانة الهدوء بل الاستعداد لمواجهة أي تهديد.

وأكد رئيس الأركان أن جيش الاحتلال ملزم بالإفراج عن جميع الأسرى بينهم الجندي المخطوف غيلعاد شاليط ويبذل كل جهد مستطاع من أجل تحقيق هذه الغاية.

وجاءت أقوال رئيس الأركان هذه في سياق مراسم أجريت الليلة الماضية في أشدود إحياء لذكرى القتلى من سلاح البحرية..