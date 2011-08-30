مصدر امني مصري: لا توجد مفاوضات بين مصر و« اسرائيل » لتبادل الجواسيس

مصدر امني مصري: لا توجد مفاوضات ما بين مصر و"اسرائيل" لتبادل الجواسيس

فلسطين اليوم - القاهرة

نفى مصدر امني وجود أي مفاوضات بين مصر و"إسرائيل" لإطلاق سراح الجاسوس الصهيوني المعتقل ايلان جرابيل مقابل إطلاق "اسرائيل" سراح عدد من المصريين المعتقلين لديها ومن بينهم ثلاثة من الأطفال البدو اعتقلتهم قوات الاحتلال مؤخراً.

وأكد المصدر أن قضية الجاسوس الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية في أيدي القضاء نافياً أن تكون هناك ضغوط أمريكية في هذا الصدد .

من ناحيته قال السفير محمد بسيوني سفير مصر الأسبق في "إسرائيل": إن السفارة المصرية في "إسرائيل" ترعي أحوال المصريين هناك, وتدافع عن المتهمين منهم.

في حين أكد الخبير الاستراتيجي سامح سيف اليزل أن مصر كمبدأ عام تحاول الإفراج عن مواطنيها في السجون الإسرائيلية, خاصة أن بعضهم مقبوض عليه لفترات طويلة ودون اتهامات صريحة.