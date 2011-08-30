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وزير الحرب الصهيوني يجدد تهديداته لسكان قطاع غزة

  • 13:26 - 30 اغسطس 2011
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وزير الحرب الصهيوني يجدد تهديداته لسكان قطاع غزة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

صرح وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك اليوم "الثلاثاء" بأن كل من في قطاع غزة سيتحمل مسئولية الهجوم على مستوطنات الجنوب .

وذكرت صحيفة "جيروزليم بوست" العبرية على موقعها الإلكتروني، أن باراك أصدر تعليماته للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالحفاظ على حالة التأهب القصوى في الجنوب استجابة لمعلومات الإستخبارية الإسرائيلية التي تدعي إلى أنه يجرى التخطيط لهجوم قرب الحدود مع مصر.

وأعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أنه أرسل سفينتين حربيتين إلى منطقة الحدود البحرية مع مصر (قبالة قطاع غزة)

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