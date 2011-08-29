فدائي من نابلس يدهس 7 جنود "إسرائيليين" ويصب اثنين بحالة حرجة

فلسطين اليوم: ترجمة خاصة

ذكر موقع يديعوت أحرونوت الالكتروني فجر اليوم الاثنين، أن فلسطيني قام بدهس عدد من أفراد الشرطة "الإسرائيلية" ومن ثم خرج من السيارة وقام بعملية طعن استهدفت المارة، وذلك في شارع سلما الواقع بين مدينتي "تل أبيب".

وقال الموقع أن الفلسطيني دهس "إسرائيليين" من المارة قبل أن يقتحم حاجز لقوات حرس الحدود في شارع "سلما" وأصاب 7 من بين الجنود وأفراد الشرطة الإسرائيلية بالطعن بالسكين وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وقال ضابط في الشرطة "الإسرائيلية" أن حاجز قوات حرس الحدود منع كارثة، موضحاً أنه لو تمكن الفلسطيني من وصول نادي هؤومان 17 بسيارته لوقعت كارثة لأن حوالي ألف إسرائيلي كانوا يقفون في احتفال خارج النادي.

وفي السياق ذاته قالت مصادر طبية "إسرائيلية" أن "إسرائيلي" أصيب بصوره خطيرة وآخرين بصورة متوسطة وثلاثة آخرين بصورة طفيفة، مشيراً إلى أن قوة من الشرطة وصلت المكان وتمكنت من اعتقال الفلسطيني وتبين أن السيارة مسروقة ومن المصابين شرطي أصيب دهسا وضابط شرطة آخر أصيب طعنا بسكين المهاجم.

في حين ذكرت الإذاعة العامة بان فلسطيني أوقف سيارة تاكسي في "تل أبيب" وطلب من السائق "الإسرائيلي" التوجه لشارع سلما جنوبي تل ابيب ومن ثم أنزل سائق السيارة بالقوة من السيارة بعد أن طعن سائق السيارة، وهاجم حشد من "الإسرائيليين" المتوقفين على باب نادي هؤومان 17 وقام بدهس الواقفين من بينهم أفراد من الشرطة الإسرائيلية وبعد أن اصطدمت سيارته قام بالخروج منها وبدأ يطعن في المارة مما أدى لإصابة 6 من أفراد الشرطة والمارة.

وحسب الإذاعة العامة فإن المهاجم من نابلس وقد صرخ المهاجم تكبيرات الله وأكبر وقامت الشرطة باعتقاله.