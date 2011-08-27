والد شاليط:"يصعب علي توقع صمود ابني أكثر من 5 سنوات على احتجازه"

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

عشية إحياء عيد ميلاد الجندي الأسير لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، غلعاد شاليط الخامس والعشرين قال والده نوعام شاليط إنه يصعب عليه توقع صمود ابنه بعد مضي أكثر من خمس سنوات على احتجازه .

وقال والد شاليط إن العائلة منشغلة يومياً في محاربة طواحين الهواء والأسوار المنيعة حسب تعبيره دون أن تتمكن من تخطيها والاقتراب من لحظة الإفراج عنه

ورفض نوعام شاليط الادعاء بخطورة صفقة التبادل لاستعادة ابنه معتبراً أن عملية ايلات الأسبوع الماضي إنما تدل على أن ما وصفه بـ "الإرهاب" لا ينتظر الإفراج عن من وصفهم بـ "المخربين" المسجونين في "إسرائيل" .