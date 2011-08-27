المفتي العام يدعو المواطنين لمراقبة هلال شوال مساء الاثنين

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

دعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين إلى مراقبة هلال شهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم الإثنين 29 رمضان 1432 هـ، وفق 29 آب 2011م.

وطالب الشيخ حسين أي مواطن يتمكن من رؤية الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء بالقدس، أو أقرب دار للإفتاء أو محكمة شرعية في منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية: (026260042- 026260102/ فاكس: 026262495/ جوال:0599111984). مبيناً أنه لا بد من شاهدين عدلين اثنين لإثبات رؤية هلال شوال، لأنه خروج من عبادة الصوم.

وحث الجمهور على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم الإثنين، مشيراً إلى أنه سيعلن عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو عدم ثبوته بناءً على قراره بهذا الخصوص.