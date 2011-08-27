مصادر صهيونية: التوتر لازال قائماً في المناطق الجنوبية رغم التهدئة

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت تقارير صهيونية أن التوتر لا يزال قائما في الجنوب، وأن قوات كبيرة لا تزال تعمل هناك على طول الحدود، وذلك بسبب المخاوف القائمة من احتمالات تنفيذ عملية أخرى، إضافة إلى وجود إنذارات تشير إلى "تشكل خلايا إرهابية في المنطقة".

ونقل عن مصادر عسكرية صهيونية قولها إنه يجري تكثيف التعزيزات، بما في ذلك جمع المعلومات الاستخبارية التكتيكية. وأضافت أنه بعد هجمات إيلات يجب الاهتمام بالمنطقة بشكل مختلف، وأن الفترة القريبة ستكون مركبة في عدة جبهات ويجب الاستعداد بما يتلاءم مع ذلك.

وعلى صلة، قالت مصادر عبرية إن إطلاق الصواريخ من قطاع غزة يتواصل رغم الإعلان عن التهدئة. وأشارت إلى سقوط صارويخ في مناطق مفتوحة في "المجلس الإقليمي شاعار هنيغيف". ولم ترد أية أنباء عن إصابات أو أضرار.

وجاء أن الصاروخ الأول قد أطلق في الساعة العاشرة من ليلة الجمعة، وبعد نصف ساعة انفجر الصاروخ الثاني. كما سبق وأن أطلق صاروخ في الساعة الثالثة من يوم الجمعة، وانفجر بالقرب من عسقلان بدون أن يتسبب بأية أضرار أو إصابات.