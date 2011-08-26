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اندلاع موجهات عنيفة على حاجز قلنديا شمال القدس

  • 10:42 - 26 اغسطس 2011
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اندلاع مواجهات على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة

فلسطين اليوم- رام الله

اندلعت بعد صلاة ظهر اليوم الجمعة، مواجهات عنيفة بين مشاركين في اعتصام سلمي و جنود الاحتلال على حاجز قلنديا شمالي مدينة القدس المحتلة.

وكان المئات من الفلسطينيين  ومجموعات من الحراك الشبابي و نشطاء في المقاومة الشعبية و لجان مقاومة الجدار في الضفة الغربية، الى جانب العشرات من المتضامنين الدوليين نظموا تظاهرة تحت عنوان " طرق أبواب القدس" على حاجز قلنديا المدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة.

وقد اندلعت مواجهات بين المشاركين في الاعتصام و الجنود حيث قام الجنود بإطلاق قنابل الصوت و الغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق و إغماء.

وقد استهدف الجنود الطواقم الإعلامية الموجود على الحاجز لتغطية التظاهرة بقنابل الغاز مما أدى إلى إصابة كل من شيرين أبو عاقلة مراسلة فضائية الجزيرة و طاقم التصوير بحالات اختناق.

 

 

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