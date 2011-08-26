حالة الطقس حتى يوم الأحد المقبل

فلسطين اليوم- رام الله

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن يكون الجو صافياً بوجه عام ، ولا يطرأ أي تغير على درجات الحرارة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما غداً السبت، فيكون الجو صافياً بوجه عام ، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

كما توقعت أن يكون الجو يوم الأحد صافياً بوجه عام ، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.