افتتاح قسم لغسيل الكلى في مستشفى القدس بغزة

فلسطين اليوم-غزة

افتتح رئيس جمعية الهلال الأحمر، يونس الخطيب، اليوم الخميس، قسما لغسيل الكلى في مستشفى القدس التابع للجمعية في مدينة غزة، بتمويل من بيت المال المغربي.

وتفقد الخطيب أقسام المستشفى كما زار عددا من الفروع ومراكز الإسعاف التابعة للجمعية في جباليا ودير البلح ورفح، وناقش مع المسؤولين آليات تطوير الأداء.

كما تفقد مدينة الأمل لتنمية القدرات، التابعة للجمعية في خان يونس والتقى بعدد من الأفراد ذوي الإعاقة فيها، وقام بتوزيع مساعدات مالية شملت 100 أسرة، وتفقد مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس واطلع على سير البناء للإنشاءات الجديدة التي شرعت الجمعية بها لتطوير العمل فيه.