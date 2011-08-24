كتائب أبو علي تقصف نتيفوت وبئر السبع بثلاثة صواريخ

فلسطين اليوم: غزة

أعلنت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى الجناح العسكري للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مساء اليوم، مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين على نتيفوت، وصاروخ ثالث من نوع جراد على السبع، رداً على جرائم الاحتلال الصهيوني.

وقالت الكتائب في بيان لها وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، تأكيداً على صوابية موقفنا من التهدئة المزعومة مع المحتلين، ورداً على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني واغتيال مقاومينا الأبطال، قمنا بإطلاق ثلاثة صواريخ رداً على جرائم الاحتلا.

وأكدت الكتائب بأنه لا تهدئة مع الاحتلال وجرائمه لن تمر دون عقاب.