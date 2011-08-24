إدارة السجون تستخدم التفتيش العاري لإذلال وإهانة الأسيرات

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت الأسيرة المحررة كفاح قطش، إن وضع الأسيرات صعب للغاية، خاصة أن إدارة السجون تستخدم سياسة التفتيش العاري أثناء عملية نقل الأسيرات إلى المحاكم بهدف إذلالهن وإهانتهن.

وأوضحت قطش لوفد من نادي الأسير زارها في منزلها اليوم الأربعاء، الإجراءات التعسفية التي تمارس بحق الأسيرات ومن بينها الإهمال الطبي الذي عانت منه هي نفسها.

ولفتت إلى حالة الترقب الذي تعيشها الأسيرات في ظل الأحاديث الإعلامية حول صفقة التبادل الأمر الذي دفعهن للشعور بالأمل، من أجل الإفراج عنهن رغم التصعيدات الإسرائيلية بحق أسرانا وأسيراتنا.