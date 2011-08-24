المدني : ينفي ما نشرته الشرق الأوسط بشأن تأجيل الانتخابات ترضية لحماس

فلسطين اليوم-رام الله

نفي محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مفوض الانتخابات ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط على لسانه بأن حركة فتح أجلت الانتخابات المحلية ترضية لحماس".

وأكد المدني أن هذه العبارة من خارج النص وليست موجودة في سياق الحديث وان ما صدر عنه هو قوله : أن تأجيل الانتخابات جاء لإعطاء فرصة لإتمام المصالحة الوطنية.

وقال إن انتخابات المجالس المحلية والبلديات أجلت مرتين بهدف اتصالات غير معلنة بين حركتي فتح ومنظمة التحرير من جهة وحماس من جهة أخرى, قائلاً, إن التأجيل كان من اجل إتمام المصالحة.

وأضاف المدني بعد التأجيل الأخير تقدمت بعض فصائل العمل الوطني إلى المحكمة بهدف منع تأجيل الانتخابات، وكانت المحكمة قد أصدرت قرارا بإجراء الانتخابات, وعند توقيع اتفاق القاهرة تم التوافق بين جميع الفصائل الفلسطينية على تأجيل الانتخابات إلى يوم 22 /10/2011 على أن تشارك بها حركة حماس.

وبين المدني انه في الفترة الأخيرة كان هناك اتصالات من اجل إجراء الانتخابات بالتزامن في يوم واحد وفي كافة أرجاء الوطن غير أن حركة حماس لم تتيح الفرصة للجنة الانتخابات المركزية للعمل مع السجل الانتخابي في قطاع غزة الأمر الذي يعيق إجراء الانتخابات في قطاع غزة في يوم 22/10المقبل.

وقال المدني في اللقاء الأخير الذي جرى قبل نحو عشرة أيام بين وفدي حركتي فتح وحماس في القاهرة طلبت حركة حماس أن تؤجل الانتخابات إلى أن يتاح إجرائها في كافة أنحاء الوطن ؟؟

وقال أن عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح رئيس الوفد المفاوض مع حركة حماس قام بعرض طلب حركة حماس عرض على اللجنة المركزية في اجتماعها الأخير، وكان رأي اللجنة المركزية استنادا إلى الإجراءات القانونية انه يتعذر تأجيل الانتخابات إلا بمرسوم رئاسي,

وبناء عليه فقد اصدر الرئيس عباس توجيهاته لعزام الأحمد من اجل عمل المشاورات مع فصائل العمل الوطني ومع الحكومة الفلسطينية ومع لجنة الانتخابات المركزية لمناقشة الأمر من كافة جوانبه قبل إصدار أي مرسوم رئاسي.