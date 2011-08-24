مصر تحذر « إسرائيل » من شن عملية عسكرية ضد غزة

مصر "لإسرائيل": أي عملية عسكرية ضد غزة ستعرض السلام بيننا للخطر

فلسطين اليوم _ القاهرة

كشفت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن مصر أوضحت لاسرائيل أن عملية واسعة في قطاع غزة ،من شانها أن تعرض السلام بين البلدين للخطر.

وتقول الصحيفة ان رد الفعل الاسرائيلي المعتدل بعد عملية ايلات, والهجمات الصاروخية على جنوب اسرائيل من قطاع غزة,يعود الى وصول رسالة من مصر جاء فيها انه سيصعب على الحكومة المصرية مواجهة الرأي العام الغاضب, في حالة إقدام "إسرائيل" على شن عملية عسكرية واسعة النطاق في قطاع غزة.

وحذرت الحكومة المصرية من أنها قد تضطر, في مثل هذه الحالة, الى تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع"إسرائيل".

وأضافت الصحيفة ان شخصية سياسية إسرائيلية رفيعة المستوى أجرت اتصالات مع قادة مصريين وأبلغتهم انها أوقفت الهجوم على غزة بناءً على طلب الحكومة المصرية.

وافادت الصحيفة ان وزير الحرب ايهود براك، كان قد أجرى محادثات مع رئيس المجلس العسكري المصري، حسن طنطاوي، ومع رئيس جهاز المخابرات المصرية اللذان ابلغا براك موقف مصر من عملية واسعة في القطاع.

ويذكر ان الاف المصريين يتظاهرون امام السفارة الاسرائيلية في القاهرة مطالبين بطرد السفير الاسرائيلي.