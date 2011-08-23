نقابة الأطباء تثمن قرار النائب العام بوقف برنامج وطن على وتر

فلسطين اليوم-رام الله

ثمن نقيب الأطباء الدكتور جواد عواد قرار النائب العام بوقف برنامج وطن على وتر التزاماً بصلاحياته ووفق القانون الفلسطيني وخاصة أن البرنامج تجاوز القيم والأخلاق والقانون الفلسطيني.

وبين د. عواد أن حرية الرأي والتعبير مصانة وليست حرية الذم والتحقير فهل يعقل أن يقبل أي فلسطيني اتهام الأطباء بالقتلة الذين دائما كانوا ولا زالوا على خطوط المواجه يقدمون العلاج لإنقاذ حياه الآلاف من المناضلين الفلسطينيين مبيناً أن الأطباء وحتى في إجازاتهم أو إضرابهم يلتزموا بأخلاق المهنة.

ووصف د. عواد ما قام به المسئولين على مسلسل وطن على وتر "بالمهزله" والمسيء لكل المعايير, مطالباً تشكيل لجنة تراقب جودة البرامج لا أن تترك شاشة فلسطين الرسمية للسموم التي تقدم للشعب الفلسطيني سواء بقصد أو بغير قصد وتظهر صورة الشعب الفلسطيني بأبشع الصور حيث قدم البرنامج الشرطي الفلسطيني بالسكرجي والطبيب بالقاتل والشريف بالحرامي والمناضل بالخائن والجاسوس والوزير بالعميل للاحتلال وهذا لا يجوز أن يستمر!

ودعا د. عواد الأحرار والفصائل وأعضاء التشريعي للتحرك لمنع البرامج المشوه لنضال الشعب الفلسطيني وحماية أبناءنا من البرامج الهابطة التي تبث من خلال شاشة فلسطين الرسمية محملاً المشرف العام إدارة تلفزيون فلسطين المسؤولية الكاملة عن أي برنامج يبث على شاشة فلسطين.

واستهجن د . عواد قيام إدارة التلفزيون بمنع بعض النقابات من ممارسة حرية الرأي ويعتمد برامج ضمن حرية الذمم والقدح.