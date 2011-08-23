فلسطين اليوم ترصد ردود الفعل الإسرائيلية" حول العدوان الأخير على غزة

الصهاينة يزعمون لهذا السبب قبلنا التهدئة!!

كواليس اتفاق التهدائة بين "إسرائيل" والمقاومة الفلسطينية.!!

فلسطين اليوم-غزة

ما أن اعلنت الحكومة الفلسطينية عن التهدأة المتبادلة مع الإحتلال في أعقاب العدوان الصهيوني الذي خلف في أربعة أيام من العدوان المقاومة 15 شهيد وعشرات الجرحى من بينهم أطفال ونساء, حتى خرج الوزراء الصهاينة ليعبروا عن رضاهم لردة فعل الجيش الصهيوني للأحداث الدامية الأخيرة.

وأكد الوزراء الصهاينة, أن إسرائيل" تمكنت من تعزيز قدرتها الرادعة إذ أن هناك لأول مرة معادلة جديدة تؤكد أن قطاع غزة سيكون مستهدف في حال وقعت عملية فدائية على الحدود الصهيونية مع الجانب المصري.

من جهته قال الوزير الصهيوني, يوفال شتاينتس, إن رد فعل "إسرائيل" على الأحداث الأخيرة في قطاع غزة كان صارما جدا ومتناسبا ولكنه لا يستبعد أن تضطر "إسرائيل" في حال تكرار مثل هذه الأحداث إلى تصعيد هذا الرد.

وأضاف شتاينتس :"ستكون هناك حاجة عاجلا أم آجلا للقضاء على حكم حماس في غزة غير أن "إسرائيل" هي التي ستحدد موعد هذه العملية ولن تقوم بذلك بسبب استفزازات الطرف الآخر على حد زعمه.

بدوره قال الوزير الصهيوني ميخائيل آيتان إن موجة العنف الأخيرة في جنوب فلسطين المحتلة تمخضت عنه إقرار مبدأ هام وهو اعتبار حركة حماس مسئولة عن أي عمليات فدائية تنطلق من قطاع غزة بغض النظر عما إذا وقعت في سيناء أو في منطقة أخرى.