العربي: إنزال العلم الإسرائيلي مخالف لقواعد القانون الدولي

فلسطين اليوم _ القاهرة

علق الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية حول واقعة إنزال العلم الإسرائيلى من على سفارتها بمصر بقوله إنه لا يحق لأى فرد أن يفعل ذلك، لكن يمكن لمصر أن تطرد السفير أو تغلق السفارة أو تقطع العلاقات.

كان العربى قد غادر القاهرة اليوم متوجها إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة فى اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية التى ستعقد غدا الثلاثاء برئاسة حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، يرافقه وفد من الجامعة العربية يضم نائبه السفير أحمد بن حلى، والسفير محمد صبيح نائب الأمين العام للجامعة العربية لشئون فلسطين.

وصرح الدكتور نبيل العربى قبل مغادرته مطار القاهرة بأن هذا الاجتماع يشارك فيه رئيس السلطة الفلسطينى محمود عباس، بالإضافة إلى 15 وزير خارجية وهو الاجتماع الأخير لهذه اللجنة وسيتم خلاله وضع اللمسات الأخيرة قبل التوجه إلى الأمم المتحدة للمطالبة بالعضوية الكاملة لفلسطين والاعتراف بها كدولة مستقلة، حيث إن هناك ما يزيد على 120 دولة تعترف بفلسطين.

وأوضح أن حق الاعتراف ينبع من الدول كحق سيادى لكن الأمم المتحدة لا تعترف بل تدعو الدول أو تشجعهم بالاعتراف.

وأضاف العربى حول آخر تطورات الأوضاع فى ليبيا أن الجامعة العربية ستشكل لجنة برئاسة السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة لدراسة الوضع لتقديم كافة المساعدات اللازمة للمجلس الانتقالى الليبى على الرغم من عدم اعتراف الجامعة به لكنها ستتعامل معه وتدعمه فى المرحلة المقبلة من أجل استعادة ليبيا لمكانها فى الجامعة العربية.

وأضاف العربى أن ما يحدث فى الدول العربية يجب أن تكون هناك إعادة نظر شاملة فى كل الأمور وكيفية التعامل معها، لأن الثورات إلى قامت تنادى بحقوق الإنسان وهذا حق الشعوب وأن الدول العربية موقعة اتفاقية لحقوق الإنسان فيجب تفعيل هذه الاتفاقية.

ويشارك فى اجتماعات اللجنة كل من مصر وقطر، السعودية، لبنان، الجزائر، فلسطين، الإمارات، البحرين، سوريا، الأردن، تونس، المغرب، سلطنة عمان والسودان.