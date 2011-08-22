إطلاق أربع قذائف صاروخية من غزة على « إسرائيل » أحدها يتسبب بحريق

سقوط صاروخين جنوبي عسقلان وحريق في أعشاب جافة

فلسطين اليوم _ ترجمة خاصة

سقط مساء اليوم صاروخان أطلقا من غزة في منطقة مفتوحة جنوبي مدينة عسقلان في منطقة ( حوف اشكلون9) مما أدى لاشتعال حريق في حقل للأعشاب الجافة .

وقالت صحيفة يديعوت أن الصاروخين سقطا جنوب عسقلان دون وقوع إصابات أو أضرار.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أنه تم أيضا إطلاق قذيفتين صاروختين باتجاه مدينة سديروت جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.

وأطلق الفلسطينيون أكثر من 140 صاروخا على "إسرائيل" التي شنت من جانبها 29 هجوما جويا على قطاع غزة منذ ظهر الخميس الماضي في أحدث تصعيد بين الجانبين.