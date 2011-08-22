حزب الله سيحيي يوم القدس على تخوم فلسطين المحتلة

فلسطين اليوم- وكالات

يحيي حزب الله في لبنان يوم القدس العالمي الذي دعا إليه الإمام الخميني الراحل ويقيم مهرجانه السنوي المركزي على تخوم فلسطين المحتلة.

وأوضح مسؤول إعلام منطقة الجنوب في حزب الله الشيخ حيدر دقماق، أن المهرجان المركزي بيوم القدس العالمي لهذا العام سيقام في "حديقة إيران" في بلدة مارون الراس المحاذية للحدود مع فلسطين المحتلة في جنوب لبنان، يوم الجمعة المقبل (آخر جمعة من شهر رمضان المبارك) الموافق ل 26 أب 2011. الساعة الخامسة عصرا.

وأوضح أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ستكون له إطلالة في هذا المهرجان يلقي خلالها كلمة عبر الشاشة.

وأكد دقماق أن حزب الله باشر التحضيرات لإحياء يوم القدس العالمي في المكان المخصص، ويستكمل توجيه الدعوات الرسمية إلى مختلف القيادات الرسمية والسياسية والحزبية اللبنانية، والمسؤولين في الفصائل والقوى والأحزاب الفلسطينية، بالإضافة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية والأهلية في المدن والبلدات والقرى من مختلف المناطق اللبنانية، للمشاركة في هذا المهرجان تحت شعار: "القدس رمز الكرامة" وذلك وفاء للدم والصبر والجراح، والتزاماً بالإعلان التاريخي للإمام الخميني الراحل في إحياء يوم القدس العالمي، والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني لتحرير أرضه من أيدي الصهاينة واسترجاع المقدسات.

وأشار دقماق إلى أن الفرق الفنية في حزب الله قامت بجرف وتمهيد مساحة واسعة من الأراضي المحاذية لـ "حديقة إيران" بحيث تتسع لمئات الآلاف من الحشود الشعبية المتوقع مشاركتها في المهرجان، فيما تعكف اللجان المختصة على دراسة خطة متكاملة للطرق التي ينبغي سلوكها للوصول إلى بلدة مارون الراس، إن كان للشخصيات الرسمية والسياسية والوفود الحزبية أو للجماهير الشعبية، بما يتناسب مع سهولة وسرعة الدخول إلى مكان الإحتفال أو الخروج منه، كما يجري التحضير والإعداد لحملة إعلامية كبيرة تشمل اليافطات الطولية والعرضية، والأعلام اللبنانية والفلسطينية ورايات حزب الله لنشرها في مكان الإحتفال وعلى الطرقات والشوارع الرئيسية المؤدية إلى بلدة مارون الراس.