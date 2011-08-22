معاريف: 17 صاروخ أطلق من غزة منذ إعلان التهدئة..واليوم اختبار حقيقي لحماس

فلسطين اليوم-متابعة الصحف الصهيونية

ذكرت صحيفة معاريف في عددها الصادر اليوم الاثنين , ان مليون نسمة من سكان البلدات المحاذية لقطاع غزة انتظروا أمس وبتوتر شديد الساعة 21:00، توقيت وقف النار, وخاصة بعد أن أطلقت المقاومة مالا يقل عن 120 صاروخ أطلق من غزة خلال الأيام الماضية .

وبينت الصحيفة ان التهدئة لا تزال بعيدة , نتيجة سقوط ثلاث قذائف هاون في اراضي المجلس الاقليمي اشكول بعد نحو نصف ساعة من الموعد المنشود , وتلتها صواريخ على عسقلان، سديروت ومجلس شاعر هنيغف.

وأضحت الصحيفة ان جهاز الامن "الإسرائيلي "قال: "نحن ننتظر لنرى ما يحصل في هذا ولسنا ملتزمين بشيء"، قال أمس مصدر سياسي، قبل دقائق من قصف الاحتلال لمقاومين في القطاع.

وتابعت الصحيفة "لا تجري مفاوضات بين اسرائيل وحماس على وقف النار"، قال أمس المصدر السياسي، "هذا بيان احادي الجانب من حماس بان وقف النار ليس حصيلة للمفاوضات.

في هذه الأثناء يتواصل اطلاق الصواريخ ولعل هذا يرتبط بأنه توجد منظمات لا تقبل بوقف نار حماس. ومع ذلك، فان إسرائيل غير معنية بالتصعيد".

وأكدت معاريف انه رغم الإعلان عن التهدئة، وبعد وقت قصير من الساعة التاسعة اطلق عدد من الصواريخ نحو بلدات الجنوب. وبالإجمال أطلق نحو 17 صاروخا من اللحظة التي دخل فيها وقف النار حيز التنفيذ. ونجحت منظومة قبة حديدية في اعتراض صاروخ واحد أطلق نحو عسقلان.