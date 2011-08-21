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الاحتلال يمنع المواطنين أداء صلاة العصر في المسجد الأقصى

  • 17:31 - 21 اغسطس 2011
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الاحتلال يمنع المواطنين أداء صلاة العصر في المسجد الأقصى

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على بوابتي حطة والأسباط من بوابات المسجد الأقصى المبارك دخول المصلين للمسد لأداء صلاة العصر في رحابه الطاهرة.

 

وأعادت شرطة الاحتلال النساء وكبار السن وطلبت منهم الدخول من بوابات أخرى دون توضيح أسباب المنع.

 

وسمحت الشرطة بدخول عدد محدود من المواطنين للمسجد المبارك بعد صلاة العصر، فيما أخضعت الشبان خلال خروجهم من بوابات المسجد إلى التدقيق في بطاقات الهوية وهو إجراء يقصد منه البحث عن أسماء محددة.

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