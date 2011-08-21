محاولات لإنهاء الحرب بين ريال مدريد وبرشلونة

مدريد/ اتفق إيكر كاسياس حارس مرمى ريال مدريد مع تشافي هيرنانديز وكارلوس بويول نجمي فريق برشلونة على ضرورة إعادة الهدوء والسلام بين الفريقين ونبذ الحرب الدائرة بينهما على ساحة كرة القدم الإسبانية.

وأوضحت صحيفتا "ماركا" و"آس" الإسبانيتان الرياضيتان أن كاسياس قائد فريق ريال مدريد اتصل هاتفيا بكل من تشافي صانع ألعاب برشلونة وزميله بويول قائد الفريق حيث انتهى اللاعبون الثلاثة إلى ضرورة تهدئة "الحرب" الدائرة بين الفريقين.

ويثير التوتر بين الناديين الكبيرين العديد من المشاكل بين لاعبي الفريقين وهو ما قد ينعكس على علاقتهم ببعضهم بعضا داخل صفوف المنتخب الإسباني حامل لقب أوروبا وكأس العالم.

وأسفرت المواجهة بين الفريقين في مباراتي كأس السوبر الإسباني الأسبوع الماضي في تجدد الخلافات والمشاكل التي تزايدت في الموسم الماضي بسبب مباريات الكلاسيكو الأربعة التي جمعت بين الفريقين في غضون 18 يوما فقط في شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو الماضيين وذلك في الدوري الإسباني وكأس إسبانيا وذهاب وإياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وقف مباراة كرة قدم بالمكسيك بعد إطلاق نار

توريون/ رويترز/ أوقفت مباراة لكرة القدم في دوري الدرجة الاولى المكسيكي يوم السبت بعد ان اجبر اطلاق نار خارج استاد في مدينة توريون بشمال المكسيك اللاعبين والمتفرجين على الاختباء طلبا للحماية .

وهرع اللاعبون الى غرفة تغيير الملابس وانحنى المشجعون طلبا للحماية عندما دوى اطلاق نار قرب نهاية الشوط الاول من المباراة التي لم تشهد اهدافا بين سانتوس وموناركاس موريليا. واوقف مسؤولو المباراة اللعب في الدقيقة 40.

وقالت السلطات المحلية ان اطلاق النار بدأ بعد رفض ثلاث سيارات بها مسلحون التوقف عند نقطة تفتيش تابعة للجيش خارج الاستاد مما ادى الى تبادل لاطلاق النار.

واصيب ضابط شرطة في اطلاق النار على الرغم من عدم اصابة احد داخل الاستاد.

وقالت السلطات انه لم يتم اعتقال احد حتى الان فيما يتعلق باطلاق النار.

وأودت اعمال العنف المرتبطة بالمخدرات في شمال المكسيك بحياة الالاف خلال السنوات القليلة الماضية على الرغم من انه لم يتضح ما اذا كان اطلاق النار الذي وقع السبت له صلة بالجريمة المنظمة.