الشرطة تلقي القبض على شخص قام بحرق أشجار نخيل بقرية المالح في طوباس

فلسطين اليوم-طوباس

ألقت شرطة محافظة طوباس اليوم القبض على شخص متهم بحرق أشجار نخيل في قرية المالح في محافظة طوباس .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة في بيان لها انه وبناءً على شكوى من مجلس قروي المالح تفيد بقيام مجهولين بحرق أربع أشجار نخيل في قرية المالح السياحية الأثرية ، وقامت المباحث العامه في شرطة المحافظة بالبحث والتحري ، ومن خلال التوصل إلى بعض المعلومات تم إلقاء القبض على الشخص المتهم بالقيام بالتخريب ، وقد اعترف بالتهمة المنسوبة اليه ، وتمت إحالته إلى القضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه.

من جهته أكد المقدم حقوقي مقداد سليمان مدير شرطة المحافظة ، على حرص الشرطة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين ، وعدم السماح لأي كان بانتهاك وتدمير الأملاك الخاصة أو العامة ، مؤكدا أن الشرطة تعمل بكل حزم في تطبيق سيادة القانون وفرض الأمن و إلقاء القبض على الخارجين على القانون و تقديمهم للعدالة .