يديعوت :" كلينتون هددت فياض

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

نقلت صحيفة يديعوت احرونوت الإسرائيلية في عددها الصادر اليوم عن مصادر فلسطينية قولها ان وزيرة الخارجية الأمريكية "هيلاري كلينتون" هددت في مكالمة أجرتها مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بقطع المساعدات الاقتصادية التي تقدمها واشنطن للسلطة في حال تقدمت بطلب الى الأمم المتحدة في سبتمبر للاعتراف بها كدولة.

وقالت المصادر ان فياض ابلغ الرئيس الفلسطيني مباشرة بالتهديد الأمريكي فيما أكدت "كلينتون" ان واشنطن ستفشل كل توجه فلسطيني للأمم المتحدة موضحة "على السلطة اعطاء الادارة الامريكية فرصة لاستئناف المفاوضات مع اسرائيل والا فانها ستفقد كافة المعونات المقدمة لها في كافة المجالات".