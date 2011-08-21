إصابة شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم قبل اعتقالهما

إصابة شابين من مخيم الدهيشة قبل اعتقالهما

فلسطين اليوم-بيت لحم

أصاب جنود الاحتلال فجر اليوم الأحد، شابين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، أثناء مداهمتهم منزلا وقبل اعتقالهما.

وأفاد مصدر أمني لمراسلنا، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت منزل مفتي محافظة بيت لحم الشيخ عبد المجيد عطا، وسط إطلاق نار كثيف، ما أدى إلى إصابة نجله أسيد (29 عاما) بكسر في قدمه، إضافة إلى إصابة الشاب بكر اسحق بدارين، في العشرينات من عمره، وهو من سكان بلدة السموع جنوب الخليل، بالرصاص في قدميه قبل أن يتم اعتقالهما.

وذكر المصدر أن قوات الاحتلال منعت طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني من الوصول إلى المنزل وتقديم العلاج للجريحين.