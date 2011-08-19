القناة العاشرة: إن دخل القسام المعركة الوضع سيتغير ونتنياهو لا يريد رصاص مصبوب 2

القناة العاشرة: نتانياهو لا يريد رصاص مصبوب2

ترجمة فلسطين اليوم

ذكر مراسل القناة العاشرة في تلفزيون الاحتلال، بأن حماس يصعب عليها ان تبقى مكتوفة الأيدي على الهجمات الإسرائيلية .

و بحسب المراسل، فإن البيان الذي نشره موقع كتائب القسام جاء فيه تهديد واضح لـ "إسرائيل" ان استمرت بالقصف فإن كتائب القسام ستنضم للقتال"

و رأى المراسل بأن للبيان مغزى كبير وتهديد لـ "اسرائيل"، فإن انضمت كتائب القسام للمعركة فهذه قصة أخرى، فحماس تريد وقف التصعيد ولكنها تهدد "إسرائيل" بأنها لن نقف مكتوفي الأيدي .

أما المراسل السياسي تشيكو مينشه فمن جهته قال بأن نتنياهو لا يريد توسيع العملية العسكرية بل القيام بعملية مؤلمة ضد الفصائل الفلسطينية، و لكنه لا يريد حرب ثانية على غزة عملية رصاص 2

والجدير ذكره قد أكدت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس أن دماء قادة المقاومة لن تذهب هدراً وتمادي الاحتلال في جرائمه سيكون وبالاً عليه .

وقالت الكتائب في بيانها العسكري على موقعها الالكتروني مساء اليوم :" كتائب القسام ستكون في الخندق الأول دفاعاً عن قطاعنا الحبيب وأهلنا الصامدين، ولن تسمح للعدو بأن يتغول ويصعد من هجماته دون أن يلقى عقابه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ".

وأضافت "نؤكد بأن جرائم الاحتلال بحق قادتنا ومجاهدينا وأبناء شعبنا لن تمر مرور الكرام، وإننا نحذر قيادة الاحتلال من التمادي في عدوانها على شعبنا وسفك دماء المواطنين الأبرياء".

وشددت على أنها لن تسمح للعدو بأن يتغول ويصعد من هجماته دون أن يلقى عقابه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون