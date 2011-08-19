لجان المقاومة :المعركة مستمرة وعلى العدو الصهيوني الاستعداد لحساب مفتوح ومزلزل

فلسطين اليوم- غزة

قال أيمن الششنية ( أبو ياسر ) – عضو القيادة المركزية للجان المقاومة – بأن ارتقاء الأمين العام و القائد العام لألوية الناصر صلاح الدين وكوكبة من القادة العسكريين لهو إشارة واضحة بأن لجان المقاومة وذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين تمضي على طريق ذات الشوكة وهي في الاتجاه الصحيح في الحفاظ على حالة الاشتباك المستمرة مع العدو الصهيوني .

و أضاف أبو ياسر بأن العدو الصهيوني يعيش حالة من الوهم المتجدد بأن قيامه باغتيال قادة من لجان المقاومة قد يحقق له أهدافه في النيل من رجال عاهدوا الله على المضي قدما نحو إحدى الحسنيين نصر أو شهادة , هؤلاء الرجال يدركون تماما أنها معركة الشرف و يؤمنون بأن الدماء هي عنوان المرحلة , وكلما يرتقي قائد يخلفه قائد ليمضي قدما و يفشل أهداف الصهاينة الخبيثة .

و أكد الششنية بأن لجان المقاومة و ذراعها العسكري ألوية الناصر صلاح الدين تمتلك ما يكفي من يقين و عزيمة للاستمرار و المضي و القبض على الجمر وعدم الانكسار أو التراجع أمام ضريات الغدر الصهيونية و التي لن تزيدنا إلا قوة وصلابة وعناد في الحق لنعود أقوى شكيمة مسلحين بالدماء الطاهرة التي سالت ومؤيدين بعون الله لعباده المخلصين .

وطالب أبو ياسر كافة مجاهدي ألوية الناصر بالتأهب و الاستنفار و الاستمرار في الرد على جريمة العدو الصهيوني داعيا في الوقت ذاته كافة الفصائل الفلسطينية للرد على كل جرائم العدو الصهيوني بحق بأبناء شعبنا الصابرو المحتسب و المرابط على أرض فلسطين الطاهرة والتي تمثل ثغر من ثغور الإسلام العظيم ودرعا واقيا لامتنا .

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن جريمة العدو الصهيوني لن تمر بدون عقاب رادع ومؤكدا أن على العدو الصهيوني الاستعداد لحساب مفتوح قام هو بفتحه ولكن لن يملك إغلاقه , فمجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين - بفضل الله – قادرون على الرد بما يؤلم العدو الصهيوني وقادرون على حماية أبناء شعبنا في مواجهة الهجمة الصهيونية المستمرة .