اختراق مصري لموقع إخباري صهيوني بعبارة "لا إله إلا الله محمد رسول الله"

فلسطين اليوم-قسم المتابعة

تمكن أحد قراصنة الكمبيوتر "هاكرز" المصريين من اختراق أحد أكبر المواقع الإخبارية الصهيونية على شبكة الإنترنت، وذلك كرد فعل على استشهاد 3 من أفراد القوات المسلحة المصرية بعد قصفهم من قبل طائرات صهيونية على الحدود.

وترك الهاكرز عبارة التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله) على موقع ( http://israeldayonline ) الذي تم اختراقه منذ قليل.

وتبادل المصريون المشتركون في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" رسائل تفيد بعملية اختراق الموقع بواسطة إثنين من الهاكرز يدعان سولى والجاحد.

وقال أحد المشاركين "إلى الصهيوني من جميع المصريين إذا كنت تجرؤ على غزو متر من أرضنا، هذه المرة ستكون نهايتكم. إسأل والديك من هو الجندي المصري وخليهم يحكولك ما رأوه في 6 أكتوبر 1973، سوف تجد مليون جندي على استعداد للموت من أجل مصر".