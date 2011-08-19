بحر يناشد مصر وتركيا لوقف عدوان الاحتلال "الإسرائيلي" على غزة

فلسطين اليوم- غزة

دعا د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي مصر وتركيا للتدخل العاجل إقليميا ودوليا والضغط الفاعل على الاحتلال لوقف عدوانه على قطاع غزة.

وأكد بحر في بيان صحفي تلقت "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة عنه، أن العدوان العسكري الإسرائيلي على غزة مخطط له مسبقا، مشددا على أهداف التصعيد الراهن تتجاوز ما حدث في ايلات إلى تحقيق أهداف داخلية وسياسية إسرائيلية مكشوفة أبعد مدى.

ولفت بحر إلى أن حكومة الاحتلال انتهزت ما جرى في إيلات لتصدّر أزمتها الداخلية المتفاقمة التي تهدد حكومة نتنياهو، وتحاول عرقلة توجه السلطة الفلسطينية إلى الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل، عبر شن حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة لخلط الأوراق في إطار المشهد الفلسطيني – الاسرائيلي، وتنفيذ أجندة سياسية وعسكرية تم إعدادها والتخطيط لها ضمن دوائر ومستويات صنع القرار السياسي والعسكري في الاحتلال مؤخرا.

ودحض بحر مزاعم الاحتلال بوقوف جهة فلسطينية خلف أحداث إيلات، مؤكدا أن حكومة الاحتلال سارعت منذ البداية إلى اتهام غزة بدون أي تحقيق أو تمحيص، ما يجزم بطبيعة الأهداف والدوافع والأجندات التي تقف خلف عدوان الاحتلال .

ونوه بحر إلى قدرة المقاومة الفلسطينية على الرد على جرائم وعدوان الاحتلال مؤكدا أن الاحتلال سيخسر المعركة الراهنة كما خسر كل المعارك السابقة على صخرة إرادة ووعي وصمود شعبنا.

وتساءل بحر عن سر صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية وعدم قيامه بأي خطوة للجم العدوان على شعبنا، مؤكدا أن الصمت الدولي يشكل غطاء وضوءا أخضر للاحتلال لممارسة العدوان.