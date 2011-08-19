« إسرائيل » ترفع حالة التأهب القصوى وتفرض قيوداً مشددةً على دخول المصلين للقدس

"إسرائيل" ترفع حالة التأهب القصوى وتفرض قيوداً مشددة على دخول القدس

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

فرضت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" قيوداً مشددةً اليوم على دخول المسلمين إلى الحرم القدسي الشريف لاداء صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك.

وقررت شرطة الاحتلال عدم السمال بالدخول إلا للرجال الذين تزيد أعمارهم عن الـ 50 وللنساء من سن الـ 40 ن فما فوق من حملة بطاقات الهوية الزرقاء.

وقد عززت قوات الاحتلال من تواجدها بكثافة، فيما رفعت درجة التأهب القصوى، فيما انتشر الجنود في أماكن متفرقة.