استشهاد طفل وإصابة 17 في سلسلة غارات استهدفت قطاع غزة

فلسطين اليوم- غزة

افادت مصادر طبية فلسطينية أن طفل فلسطيني استشهد وأصيب 17 آخرين في سلسلة غارات استهدفت مدينة قطاع غزة .

وأشار مراسلنا أن الطائرات الحربية الصهيونية استهدفت منزلا فلسطينيا شمال غرب مدينة غزة مما أدى لاستشهاد الطفل محمود أبو سمرة 13 عاما وإصابة 5 مواطنين جلهم من المدنين .

وأفاد مراسلنا أن الطائرات الحربية استهدفت منزلا فلسطينيا لعائلة أبو سمرة مما أدى لاستشهاد طفل وإصابة خمسة من أفراد المنزل .

وفي وقت لاحق استهدفت الطائرات الحربية الصهيونية فجر اليوم قطاع غزة بسلسلة غارات قوية استهدفت مبنى خالي مكون من خمسة طوابق بالقرب من مسجد الكتيبة الواقع غرب مدينة غزة .

وقال شهود عيان أن الطائرات استهدفت بثلاثة غارات المبنى مما أدى إلى اصابة 17آخرين .

وأكد مراسلنا في خانيونس ان الطائرات الحربية الاسرائيلية استهدفت مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بغارتين ولم يبلغ عن وقوع إصابات

فيما أكد شهود عيان أن الطائرات الحربية الإسرائيلية تجوب أجواء قطاع غزة خاصة طائرات الاستطلاع "الزنانة" .

وفي وقت لاحق استهدفت طائرات مروحية منطقة بيت لاهيا بغارتين موقعا لكتائب القسام في منطقة أبو صفية شمال القطاع .

في السياق ذاته أعلنت المصادر الطبية عن إصابة مسعف فلسطيني خلال القصف الذي استهدف مبنى قرب أنصار .

كما أغارت الطائرات المروحية من جديدة على منطقة حي الأمل بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا وشهود عيان أن القصف استهدف موقعا لكتائب القسام يقع الى الغرب من مدينة خانيونس

وبعد بساعة شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة غارات إسرائيلية فجر اليوم على منطقة الأنفاق الواقعة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة .

وأكد مراسلنا أن القصف أدى لتدمير أحد الأنفاق الواصلة بين الأراضي الفلسطينية والمصرية دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية هدفا فلسطينيا في منطقة المحررات الواقعة إلى الغرب من مدينة خانيونس جنوب القطاع .

وأفاد مراسلنا أن غارة رابعة استهدفت مدينة خانيونس دون ان يبلغ عن وقوع إصابات

في السياق ذاته أعلنت الإسعاف والطوارئ حالة الطوارئ نتيجة التصعيد في قطاع غزة