« الجهاد الإسلامي » تهنئ مفتي صور بمناسبة تسلمه مهامه

"الجهاد الإسلام"ي تهنئ مفتي صور

فلسطين اليوم-بيروت

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة صور برئاسة عضو قيادة الحركة الحاج أبو سامر وعضوية الحاج ابو العبد، دار الافتاء في مدينة صور لتقديم التهنئة والتبريك لسماحة مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال بمناسبة تسلمه مهامه.

كما ناقش المجتمعون هموم وقضايا الشعب الفلسطيني وما يعانيه من صعوبة الاوضاع المعشية داخل المخيمات نتيجة الحصار المفروض منذ سنوات، كما طالب وفد الجهاد الإسلامي سماحته بالضغط على الجهات المعنية لفتح طريق الشواكير الرشيدية والتي من شانها تخفيف معاناة شعبنا داخل المخيمات.

أخيراً اتفق الطرفان على مواصلة اللقاءات من أجل العمل لخدمة أبناء شعبنا الفسطيني. .