الشرطة تقبض على شخصين بتهمة خطف مواطن في الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

ألقت الشرطة اليوم الأربعاء، القبض على شخصين مشتبه بخطفهما مواطن في بلدة السموع بمحافظة الخليل، وتهديده.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه بناء على معلومات توفرت للشرطة حول قيام مجموعة من الأشخاص بخطف مواطن في بلدة السموع قبل إسبوع، وفورا فتحت الشرطة تحقيقا بالحادث، وبدأت بعمليات البحث والتحري التي أدت إلى إجبار الخاطفين بالإفراج عن الشخص المخطوف لديهم.

وقال البيان إن الشرطة كثفت عمليات البحث والتحري عن المشتبه بهم حتى تمكنت من القبض عليهم، وقد جرى تحويلهم لمديرية الشرطة لتحقيق معهم حول ملابسات الحادثة تمهيدا لتحويلهم للنيابة العامة لعرضهم على القضاء.

من جهة أخرى، فضت الشرطة اليوم الأربعاء، شجارا وألقت القبض على 6 أشخاص ممن شاركوا فيه ببلدة بيت أولا غرب الخليل.

وأوضح البيان أنه بناء على بلاغ ورد للشرطة حول وقوع شجار في بلدة بيت أولا، مباشرة تحركت قوة من الشرطة لفضه، وخلال ذلك تم إلقاء القبض على 6 أشخاص من المشاركين والمتسببين فيه، كما قامت الشرطة بفرض النظام العام وإعادة الهدوء إلى الشارع.

وأضاف أن المتشاجرين استخدموا الهراوات والعصي والحجارة ونتج عن ذلك إصابتين تم نقلهما إلى العيادات الطبية لتلقي العلاج. وقد تم توقيف المشتبه بهم لاستكمال التحقيق الأولي بحقهم ومن ثم إحالتهم إلى النيابة العامة لعرضهم أمام القضاء.