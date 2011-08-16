قوات الاحتلال تضرم النار في أراض زراعية بقرية برطعة الشرقية جنوب جنين

فلسطين اليوم _ جنين

أضرمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، النيران بعشرات الدونمات المزروعة بأشجار الزيتون في قرية برطعة الشرقية جنوب جنين، خلف جدار الضم والتوسع العنصري.

وأفاد مدير مديريتي الدفاع المدني في محافظتي جنين وطوباس المقدم سامي حمدان أن قوات الاحتلال منعت طواقم الدفاع المدني من إخماد النيران، واحتجزتها على حاجز عسكري قرية برطعة الواقعة خلف الجدار، مشيرا إلى أن أهالي القرية أكدوا، في اتصالاتهم الهاتفية مع الدفاع المدني، أن جنود الاحتلال هم من أضرم النار في الأراضي لقربها من معسكر لهم.

وأضاف المقدم حمدان أن سلطات الاحتلال منعت، كذلك، طواقم الدفاع المدني من إخماد النيران التي أشعلها المستوطنون، الليلة، في محيط مستوطنة 'حومش المخلاة'.

وذكرت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الدفاع المدني ، أن قوات الاحتلال لا تزال تعيق، وبشكل مدروس ومبرمج، عمل طواقم الدفاع المدني.