أميال الابتسامات 5 تنطلق من جنوب افريقيا باتجاه غزة

فلسطين اليوم: غزة

أكد مولانا إحسان هندركس رئيس مجلس القضاء الإسلامي في جنوب أفريقيا، مدير فرع مؤسسة القدس الدولية في جنوب أفريقيا، ورئيس قافلة أميال من الابتسامات5 المتجهة لغزة، بأن ترتيبات إطلاق القافلة قد اكتملت.

وأضاف، "أنه تم الحصول على الموافقة من السلطات المصرية على مرور القافلة عبر معبر رفح البري إلى غزة".

ولفت إلى أن القافلة تحمل كمية من المواد الطبية من أدوية تقدر قيمتها بما يقرب 300 ألف دولار، و10 سيارات إسعاف، وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومولدات للكهرباء خاصة بالمستشفيات، إضافة إلى كميات من المستلزمات الطبية.

وأشار هندركس إلى أن النسبة الأكبر من المشاركين في القافلة هم من جنوب أفريقيا حيث يقدر عددهم بـ 67 مشارك، ويتوزعون بين رجال أعمال وعلماء الدين، وطلبة جامعات، كما يشارك في القافلة سفير سابق لجنوب أفريقيا في المملكة العربية السعودية، إضافة لـ 3 أطباء وعدد من السيدات.