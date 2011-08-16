وصول 360 يهودي لمطار "بن غوريون" لتوطينهم في أراضينا المحتلة

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

وصلت صباح اليوم الثلاثاء, إلى مطار "بن غوريون" الصهيوني، دفعة جديدة من المستجلبين اليهود الجدد لتوطينهم في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بهدف محاولة تغيير الواقع الديموغرافي فيها.

وتضم الدفعة حوالي ثلاثمائة وستين قادمًا جديدًا من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بينهم أكثر من مئة شاب جاؤوا فقط لغايات تأدية الخدمة العسكرية والانخراط في صفوف الجيش الصهيوني.

وكان الجيش الصهيوني قد أعلن مؤخراً عن إطلاق مشروع خاص بالمستجلبين الجدد، والذين يشكلون حالياً ما يزيد عن عشرين في المئة من عناصر جيش الاحتلال، بهدف إعدادهم للانضمام إلى المؤسسة العسكرية.