اللجنة الرياضية للجهاد في إقليم شرق خان يونس تكرم الفائزين في سباق الضاحية‏

فلسطين اليوم_ خان يونس

كرمت اللجنة الرياضية التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إقليم شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة الفائزين في سباق الضاحية الذي نفذ في القرى الشرقية للمدينة بحضور عدد من الشخصيات ومسؤلي اللجنة الرياضية العامة في إقليم شرق خان يونس.

وقال مسئول اللجنة الرياضية عبد الله عصفور "أبو جهاد" أن عدد الفائزين في سباق الضاحية بلغ 11 متسابقاً من أصل 60 مشاركاً من كافة مناطق إقليم شرق خان يونس ,منوهاً إلى أن السباق إنطلق من منطقة عبسان الجديدة وتوجه نحو بلدة بني سهيلا على مسافة 3 كيلوم.

وبين عصفور أن عدد الفائزين بلغ 11متسابقاً تسعة منهم من منطقة عبسان الجديدة والتي تصدرت متسابقوها المركز الأول والثاني والثالث , بالإضافة إلى فائز من القرارة وأخر من عبسان الكبيرة.