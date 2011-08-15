اجتماع عاجل لوزراء خارجية لجنة مبادرة السلام العربية بالدوحة في 23 الجاري

فلسطين اليوم: القاهرة

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تقرر عقد اجتماع عاجل للجنة متابعة مبادرة السلام العربية بكامل هيئتها علي مستوى وزراء الخارجية في العاصمة القطرية الدوحة في 23 من الشهر الجاري برئاسة الشيخ حمد بن جاسم رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر رئيس اللجنة وبحضور الرئيس محمود عباس والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي.

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي في تصريحات له اليوم بالجامعة العربية، إن الاجتماع جاء بناء على طلب فلسطين وتقرر هذا الموعد بعد مشاورات أجرتها الأمانة العامة للجامعة العربية مع رئاسة اللجنة وهي دولة قطر.

وأضاف أن الاجتماع سيناقش تطورات القضية الفلسطينية من كافة أبعادها إلي جانب بحث الترتيبات الخاصة بالذهاب بالقضية الفلسطينية إلي الأمم المتحدة للحصول علي العضوية الكاملة في المنظمة الدولية خاصة بعد أن اعد الجانب العربي الملفات القانونية والإجرائية المطلوبة لذلك، إلى جانب المشاورات والاتصالات العربية المكثفة مع عواصم العالم للحصول علي اعتراف دولي بفلسطين علي حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية المحتلة .

وتضم اللجنة قطر رئيسا، والسعودية، والبحرين، والإمارات، وعمان، والأردن، وسوريا، ولبنان، وفلسطين، ومصر، وتونس، الجزائر، والمغرب، واليمن، والسودان، بالإضافة إلى الجامعة العربية.