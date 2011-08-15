نادي الأسير يدين هجوم إسرائيليين على ذوي أسرى

فلسطين اليوم-رام الله

أدان نادي الأسير، اليوم الإثنين، هجوم العشرات من الإسرائيليين على حافلة تقل أهالي الأسرى لزيارة أبنائهم من محافظة نابلس خلال توجههم إلى سجن 'ريمون' في منطقة النقب، لمنعهم من الزيارة بحجة أن 'شاليط' لا يسمح له بذلك.

وقال نادي الأسير، في بيان له، 'هناك المئات من أهالي الأسرى ممنوعون من الزيارة، منهم أسرى غزة، فجميعهم محرومون من زيارة ذويهم منذ أكثر من أربع سنوات، وبالتالي فإن أسرى غزة لا يحصلون على احتياجاتهم الخاصة كالملابس أو حتى الاتصال بذويهم'.

وأكد النادي أن زيارة أهالي الأسرى 'هو حق عادل لهم'، وحمل السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة أهالي الأسرى، مطالبا المؤسسات الحقوقية 'بضرورة فضح الانتهاكات التي ترتكب على مرأى من العالم بحق أسرانا وذويهم'.

يذكر أن أكثر من عشرين إسرائيليا منعوا، صباح اليوم الإثنين، حافلة تقل أبناء عائلات الأسرى الفلسطينيين من مواصلة السير إلى سجن 'نفحة' الصحراوي لزيارة أبنائهم في السجن.

وطالب النشطاء الذين وصلوا إلى منطقة النقب، واعترضوا الحافلة التي تقل أبناء عائلات الأسرى، بإطلاق سراح الجندي جلعاد شاليط، وعلق المحتجون على الزيارة شعارات على الحافلة الفلسطينية كتب عليها 'زيارة الأسرى لن تتم دون السماح بزيارة شاليط'. في حين لم تتدخل الشرطة الإسرائيلية وإنما منعت عائلات الأسرى من النزول من الحافلة.