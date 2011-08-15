بالفيديو ..للمرة الثانية..إيداع مبارك ونجليه داخل قفص الاتهام

فلسطين اليوم _ القاهرة

بدأت منذ قليل الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت ثانى جلسات محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بالقتل العمد والشروع فى قتل المتظاهرين السلميين، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة، والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم.

وتم إيداع مبارك داخل قفص الاتهام على سرير متحرك كما جاء بالجلسة الماضية يرتدى ترينج أزرق اللون، ولحقه داخل القفص نجلاه علاء وجمال حاملا كل منهما مصحفا بيده، وتوقفا أمام والدهما بقصد حجب كاميرا التليفزيون من تصويره.