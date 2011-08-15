"إسرائيل" تزيل سياج قصر الملك حسين في القدس

فلسطين اليوم _ القدس المحتلة

سجلت إسرائيل احتجاجا رسميا لدى الأردن على ما أسمته تجاهلا متعمدا لها فيما يتعلق بالاهتمام الأردني بقصر الملك الراحل حسين بن طلال في مدينة القدس الذي بدأت عمان عملية ترميم له دون تنسيق مسبق مع السلطات الإسرائيلية.

ورفض وزير الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية الأردني الدكتور عبد الرحيم العكور التعليق لـ «المدينة» على الاحتجاج الإسرائيلي, معتبرا ان الأملاك الأردنية في مدينة القدس هي من شأن الأردن فقط.

وقالت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية ان طاقما من الاوقاف الاسلامية في القدس وصل الى قصر الملك حسين في مدينة القدس، للبدء في عملية ترميم واستكمال بناء قصر الملك حسين في مدينة القدس، والذي لم يكتمل بناؤه بسبب الاحتلال عام 67.