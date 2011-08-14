ألمانيا لصالح: الاستقالة قبل العلاج...

فلسطين اليوم _ وكالات

قالت مصادر إعلامية في صنعاء عن نائب السفير الألماني في اليمن ميشال روبس قوله إن برلين رفضت استقبال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح للعلاج لديها، مشترطة التوقيع على المبادرة الخليجية وسرعة نقل السلطة إلى نائبه، كما أكد نائب السفير أن ألمانيا ستستمر في ممارسة ضغوطها على المجتمع الدولي لسرعة نقل السلطة في اليمن.

وبحسب صحيفة "أخبار اليوم" اليمنية المستقلة، فإن حديث نائب السفير الألماني جاء خلال لقاء جمعه أمس باللواء علي محسن الأحمر، قائد المنطقة الشمالية الغربية، قائد الفرقة الأولى مدرع ، حيث بحث معه تطورات الأوضاع في اليمن وآخر المستجدات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نائب السفير الألماني أكد خلال حديثه مع اللواء علي محسن الذي يعد أبرز القادة العسكريين المنشقين عن الرئيس صالح أن بلاده تؤيد إجراء انتخابات مبكرة شريطة أن تسبقها عملية نقل للسلطة.

إلى ذلك كشف نائب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن اتصالات ومشاورات تجري بين مختلف الأطراف للعمل بكل ما هو ممكن من أجل إيقاف التدهور الاقتصادي والأمني وصيانة الحقوق العامة والخاصة وبما يحفظ أيضا حقوق الإنسان اليمني أينما كان.

وحذر هادي خلال لقائه القائمة بأعمال السفير البريطاني في صنعاء فيونا جيب، من العواقب الوخيمة التي قد تطال الجميع في حال أي تهور أو انزلاق إلى الفوضى والخراب.