ثوار ليبيا يعلنون السيطرة على "الزاوية".. وحكومة القذافي تنفي

فلسطين اليوم-وكالات

أعلن الثوار الليبيون دخولهم مدينة "الزاوية" القريبة من العاصمة طرابلس، ذكرت ذلك قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم السبت.

وكان الثوار الليبيون قد أعلنوا في وقت سابق اليوم سيطرتهم على موقع جهاز "النهر العظيم" الواقع جنوب مدينة "البريقة" النفطية الساحلية الواقعة شرقى ليبيا، يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر طبية ليبية عن مقتل 11 من الثوار الليبيين فى الجبهة الشرقية خلال الساعات الـ 24 الماضية فى معارك للسيطرة على ميناء البريقة النفطى الإستراتيجى الواقع على ساحل البحر المتوسط.

وعلى الجانب الآخر، نفت الحكومة الليبية ما وصفتها بمزاعم المعارضة السيطرة على مدينة الزاوية القريبة من العاصمة طرابلس، وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة للصحفيين في طرابلس إن "الزاوية تحت سيطرتنا تماما، ومجموعة صغيرة من المتمردين حاولوا التحرك إلى جنوب الزاوية لكن القوات الليبية أوقفتهم سريعا".

وأضاف أن أقل من 100 مقاتل من المعارضة المسلحة دخلوا المدينة من الجنوب وحاولوا الانضمام إلى 50 معارضا داخل المدينة "تم التعامل معهم".