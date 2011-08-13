الجمعية الاسلامية توزع طرود غذائية على 4570 أسرة ي الثلث الأول من رمضان

فلسطين اليوم: غزة

ضمن خطتها الرمضانية التي أعدها مسبقاً لتنفيذ عدد من المشاريع الخيرية خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام، وزعت الجمعية الإسلامية طرود غذائية ومساعدات نقدية ونفذت مشاريع إفطار للصائمين واستفاد منها 4570 أسرة ويتم.

ونفذت الجمعية الإسلامية خلال الثلث الأول من شهر رمضان مشروع كفالات الأسر المالية حيث استفاد من هذه الكفالات 41 أسرة فقيرة.

وأكد الدكتور نسيم ياسين أمين عام الجمعية على أهمية هذه المشاريع خاصة في شهر رمضان المبارك ودورها في دعم صمود شعبنا الفلسطيني المحاصر، شاكراً كل من ساهم في تقديم الدعم للمشاريع الخيرية التي تنفذها الجمعية الإسلامية.

من ناحية أخرى افتتحت الجمعية الإسلامية محافظات غزة مخبر القدس الآلي لإنتاج الأنواع المختلفة من الخبز والفينو والكعك والقرشلة بمقر الجديد الكائن غزة، النصر- غرب جامعة القدس المفتوحة.