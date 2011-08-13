أجنبي واحد يعتنق الإسلام في كل يوم رمضان بالجزائر

فلسطين اليوم- وكالات

اعتنق 11 أجنبيا، اغلبهم يحملون الجنسية الفرنسية، الإسلام منذ بداية شهر رمضان المعظم في الجزائر، وارتفع عدد الأجانب الذين اعتنقوا الإسلام في الجزائر إلى 146 شخصا منذ بداية العام الجاري.

ونقلت صحيفة (الخبر) المحلية عن عدة فلاحي المستشار الإعلامي لوزير الشئون الدينية القول إنه تم تسجيل ما معدله اعتناق أجنبي واحد للإسلام في اليوم بالجزائر خلال شهر رمضان.

وأوضح أن اغلب هؤلاء هم من أوروبا وتحديدا من فرنسا مشيرا إلى أن أغلب معتنقي الإسلام هم من العاملين في الجزائر.

وكان عدد معتنقي الإسلام في الجزائر بلغ 44 شخصا عام 2004 ليرتفع إلى 198 العام الماضي.