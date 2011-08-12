مصر وبريطانيا: الاستيطان الإسرائيلي غير شرعي

فلسطين اليوم- القدس المحتلة

أنت كل من مصر وبريطانيا قرار إسرائيل بناء 1600 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس

و قال وزير الخارجية المصري محمد عمرو خلال لقاء صحافي في برلين " إن عناد حكومة إسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في شرقي القدس يكشف عن الوجه الحقيقي للمجتمع الدولي والاستيطان يدل على أن إسرائيل ليس لديها أي رغبة للتوصل لتسوية مع السلطة الفلسطينية عبر مفاوضات محددة بزمن"

كما أدانت بريطانيا قرار "إسرائيل" الاستيطاني شرقي القدس ، حيث أدان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قرار "إسرائيل" ، قائلاً: "الحديث يدور عن بناء استيطاني غير شرعي" وأضاف بان إسرائيل تتجاهل دعوات المجتمع الدولي لوضع حد للبناء الاستيطاني فالاستيطان يهدد حل الدولتين و يغير الواقع