صحة رام الله: عمليات زراعة الكبد ستجري في فلسطين على يد فريق طبي برازيلي قريبا

فلسطين اليوم-رام الله

قال وزير الصحة في حكومة رام الله فتحي أبو مغلي، إن مستشفيات الوزارة ستبدأ قريبا بإجراء عمليات زراعة الكبد على يد فريق طبي برازيلي سوف يحضر لفلسطين من أجل إجراء عدد من تلك العمليات لمرضى فلسطينيين كانوا على بند التحويل للخارج.

وأضاف خلال استقباله سفيرة البرازيل لدى السلطة الوطنية ليخيا ماريا شيرار والقنصل ريكاردو خوسيه اليوم الجمعة، أن الطاقم البرازيلي سيقوم أيضا بتدريب الطواقم المحلية من أجل إجراء تلك العمليات في المستقبل من قبل الطواقم الفلسطينية المحلية.

وقال أبو مغلي: 'إن إجراء هذه العمليات المعقدة يضاف إلى ما حققته مستشفيات الوزارة من تطور والتي تستطيع الآن إجراء عمليات القلب المفتوح وكذلك عمليات زراعة القواقع السمعية وزراعة المفاصل وعمليات زراعة الكلى بكل مهنية ونجاح'.

وشكر أبو مغلي حكومة وشعب البرازيل على دعمهم لشعبنا على كافة الأصعدة، والذي يأتي متناغما مع جهود القيادة الفلسطينية من أجل الحصول على الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل.

من جهتها عبرت السفيرة شيرار عن سعادتها بالتقدم السريع على صعيد المشاريع الممولة من حكومتها لوزارة الصحة، زافة بشرى إلى وزير الصحة بالاستجابة لمطلبه بالمساعدة على تطوير قدرات وزارة الصحة الفلسطينية في مجال زراعة الأعضاء وخاصة زراعة الكبد والتي تحول عادة إلى الخارج للعلاج وتكلف السلطة الوطنية مبالغ كبيرة.